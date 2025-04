Serie B2: Lions Bisceglie contro la Virtus Matera per l’ultima dei Play-in Gold

Lions Bisceglie di scena a Cerignola, parquet di casa per i biscegliesi oggi, dove ospiteranno la Virtus Matera, a partire dalle 18:00, per l’ultima giornata della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2; match in cui i nerazzurri proveranno a blindare una posizione play-off già virtualmente conquistata.

Gli uomini di coach Saputo arrivano all’indomani della partita conclusiva dei Play-in Gold in pieno slancio, dopo le ultime tre vittorie che hanno galvanizzato tutto l’ambiente, adesso però i Lions devono essere bravi a non calare nella concentrazione e focalizzarsi prima su questo match e poi sui decisivi play-off.

Ad attendere i nerazzurri ci sarà però un avversario duro come Matera, che ha bisogno della vittoria per staccare un pass play-off e che dunque scenderà in campo con le migliori motivazioni. Da segnalare tra le fila ospiti la presenza dei due ex di turno Rubinetti e Divac, ben noti al pubblico biscegliese.

L’incontro sarà diretto da Mattia Mandato di San Nicola la strada (Caserta) e Luca Moriello di Marcianise (Caserta). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Settembre di Gravina (cronometrista), Stefano Lo Monaco di Foggia (addetto ai 24”), Sara Pistoia di Foggia e Michele Ventura di Gravina (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI