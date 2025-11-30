Serie B2: Lions Bisceglie a caccia di un nuovo successo esterno

Lions Bisceglie a caccia di un nuovo successo esterno nel match della decima giornata del girone D del campionato di Serie B2, questa volta a Perugia, domicilio del Valdiceppo, a partire dalle 18:00 odierne.

I ragazzi di coach Vito Console hanno fornito conferme molto confortanti in termini di solidità fra le mura amiche del PalaPanunzio, ottenendo cinque vittorie casalinghe. Adesso i nerazzurri mirano a mantenere il giusto ritmo anche nelle esibizioni in trasferta: salire di giri, innanzitutto sul piano difensivo, è la chiave per porre le giuste premesse. Lo stato complessivo di forma fisica appare in netto miglioramento dopo gli acciacchi che hanno colpito alcuni componenti del roster.

Lions Bisceglie a caccia di un nuovo successo in trasferta dunque, ma per far questo la formazione nostrana dovrà superare i padroni di casa: la squadra guidata da coach Filippetti ha vinto soltanto una partita, in trasferta sul campo dell’Amatori Pescara. Gli 82 punti incassati in media per match rappresentano il limite più evidente del collettivo umbro, che può comunque contare su giocatori di buon livello come la guardia Davide Frizzarin, il playmaker John David Rath e l’ala Alberto Provvidenza. (credit foto: Cristina Pellegrini)