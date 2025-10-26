Serie B2: Lions Bisceglie a caccia del terzo successo stagionale contro Vasto

Lions Bisceglie a caccia del terzo successo stagionale contro Vasto, nel match valido per la 5^ giornata del girone D del campionato di Serie B2, con la palla a due prevista per le 19:00 odierne presso il PalaPanunzio di Molfetta.

I nerazzurri vogliono lasciarsi immediatamente alle spalle l’insuccesso di Jesi e per farlo punteranno sul fattore campo, visto l’ottimo rendimento interno di Di Dio e compagni. L’obiettivo dei biscegliesi sarà quello di trovare più fluidità in attacco e più intensità in difesa, in modo da riuscire a trovare maggiore continuità nelle proprie prestazioni.

La compagine abruzzese, allenata dal monopolitano Max Cazzorla, ha conquistato finora due successi, sul parquet di Jesi e fra le mura amiche con Recanati, cedendo invece dopo tre overtime nel match del turno inaugurale con Canosa e nella successiva trasferta romagnola di Forlimpopoli. Fra i punti di forza di Vasto il talentuoso play-guardia italo-statunitense Dominic Laffitte, già visto a Mola e l’esperto lungo croato Goran Oluic. La sfida sarà diretta da Luca Mogavero di Bellizzi (Salerno) e Francesco Perretti di Napoli. (credit foto: Cristina Pellegrini)