Serie B2: impegno proibitivo per Sportilia, Star Volley cerca i tre punti a Cutrofiano

Diciassettesima giornata del campionato di Serie B2 dal diverso coefficiente di difficoltà per le portacolori del volley cittadino che, nel weekend, affrontano due avversarie ai poli opposti della classifica.

Si comincia oggi pomeriggio alle ore 19.00 al PalaDolmen dove Sportilia ospita la corazzata Fasano in un incontro davvero proibitivo sulla carta. Le biancazzurre di coach Nuzzi, reduci da tre sconfitte consecutive e alle prese con una situazione emergenziale a livello di assenze nelle ultime settimane, ricevono infatti la capolista del torneo, autrice fin qui di un cammino perfetto scandito da quindici vittorie in altrettante partite. Al di là dell’evidente superiorità delle avversarie, Sportilia vuole provare ad impensierire le rivali di giornata e disputare una gara di livello dinanzi al pubblico amico non avendo nulla da perdere e potendo giocare con tranquillità in virtù del buon margine conservato sulla zona retrocessione nonostante le difficoltà del momento. Nel match d’andata, disputatosi in terra brindisina lo scorso 29 ottobre, Fasano mostrò tutte le proprie qualità tecniche liquidando le biscegliesi con un perentorio 3-0.

Domenica pomeriggio alle ore 18, invece, tocca a Star Volley che, reduce dalla brillante vittoria sulla Futura Teramo, punta ad allungare la propria striscia positiva sul campo del Cutrofiano, penultima forza del torneo con appena 9 punti conquistati. Le leccesi sono in un grandissimo momento di difficoltà avendo inanellato ben cinque sconfitte consecutive non conquistando alcuna vittoria nel 2023. Nell’ultimo incontro disputato, tra l’altro, le salentine hanno ceduto pesantemente alla Biogustiamo Cerignola in un confronto diretto importantissimo in chiave salvezza complicando pesantemente il morale ed il cammino della giovane compagine salentina. Le nerofucsia di coach Sarcinella, quindi, hanno una grossa occasione per migliorare le propria situazione di classifica ma devono assolutamente approcciare al meglio quest’impegno per evitare spiacevoli sorprese. Le padrone di casa infatti sono una squadra molto interessante con una serie di giovanissime giocatrici in rosa molto talentuose, con poco tasso di esperienza ma certamente in grado di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Inoltre, le leccesi sono alla disperata ricerca di punti salvezza e da qui alla fine punteranno moltissimo sulle gara casalinghe per provare a raccogliere i risultati necessari al mantenimento della categoria, un traguardo assolutamente alla portata vista la classifica molto corta in coda. Nel match d’andata Star Volley fece valere il maggior tasso di esperienza dominando le avversarie con un eloquente 3-0. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)