Serie B2: impegni complessi per Sportilia e Star Volley

Importantissimo weekend di campionato per Sportilia e Star Volley Bisceglie, attese da due impegni probanti in questo terzo turno del girone L di Serie B2 contro Brio Lingerie Cerignola e Teramo.

Ad aprire il programma sarà il derby del PalaDolmen tra Sportilia e le ofantine, reduci da un brillantissimo avvio di torneo con due successi che hanno fruttato 5 punti in classifica. Il match, che avrà inizio alle ore 19, può rappresentare l’occasione di immediato riscatto per le biancazzurre di coach Nuzzi desiderose di ripartire dopo la pesante sconfitta di Isernia. L’impegno è ostico e al tempo stesso stimolante, tuttavia, servirà un approccio perfetto da parte delle biscegliesi per mettere in difficoltà una squadra che, seppur neopromossa, ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare la categoria.

Domenica pomeriggio alle ore 18 sarà invece il turno della Star Volley, impegnata in Abruzzo sul campo della Futura Teramo. La matricola nerofucsia è decisa a mantenere la vetta della classifica per continuare a sognare in questo esordio assoluto in Serie B2. Le padrone di casa, però, sono delle avversarie molto complesse da affrontare con un roster molto esperto e arrivano alla gara forti del 0-3 conquistato lo scorso fine settimana sul parquet dell’altra compagine cerignolana, la Bio Gustiamo. Servirà, quindi, un match molto attento alle ragazze del tecnico Sarcinella per tornare a Bisceglie con il bottino pieno. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)