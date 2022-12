Serie B2: impegni complessi per Sportilia e Star Volley

Prosegue senza sosta il campionato di Serie B2 di volley femminile, giunto in questo primo weekend di dicembre al nono appuntamento stagionale con le due formazioni cittadine, Sportilia e Star Volley, desiderose di prolungare la propria striscia positiva.

Entrambe saranno di scena domani pomeriggio in due scontri diretti che si preannunciano difficili, entusiasmanti e molto equilibrati. La prima a scendere in campo sarà Star Volley che, alle ore 18, si reca in terra foggiana per affrontare la Briolingerie Cerignola, formazione molto ostica, quinta in classifica con 15 punti conquistati, 4 in meno delle biscegliesi. Gli ingredienti per una bella sfida ci sono tutti, tra due squadre sorprendenti e reduci da un ottimo avvio di stagione che le ha proiettate nei piani alti della classifica. L’obiettivo del collettivo di coach Sarcinella è quello di tenere sempre alto il livello di concentrazione per poter limitare al massimo gli errori e tornare con il bottino pieno da questa importante trasferta.

Un’ora più tardi al PalaDolmen, invece, Sportilia ospita la Futura Teramo, quarta forza del campionato con 18 punti all’attivo e reduce dal brillante successo per 3-1 su Cutrofiano. Le biancazzurre di coach Nuzzi inseguono le avversarie di giornata a tre lunghezze di ritardo ma le tre vittorie consecutive delle ultime settimane hanno dato grande consapevolezza al gruppo biscegliese che punta al poker contro la formazione abruzzese nonostante i favori del pronostico siano dalla parte di queste ultime, in striscia positiva da cinque gare consecutive e con un roster di tutto rispetto per la categoria. Il morale in casa biancazzurra, tuttavia, è alto e c’è grande voglia di disputare una bella partita e di provare a fare risultato pieno contando anche sulla spinta pubblico di casa. L’imperativo anche in questo caso è di ridurre al minimo le sbavature, vista la caratura delle avversarie, per poter operare l’aggancio in classifica. (FOTO: PAGINA UFFICIALE STAR VOLLEY BISCEGLIE)