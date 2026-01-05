Serie B2: i Lions stendono la capolista Matelica / CLASSIFICA

I Lions stendono la capolista: i nerazzurri aprono il 2026 con una vittoria dal peso specifico altissimo, superando la Vigor Matelica 70-67 nel big match del 15° turno del campionato di Serie B2, girone D, andato in scena domenica 4 gennaio al PalaPanunzio di Molfetta.

Una prova di carattere e organizzazione, che vale la decima vittoria stagionale per la squadra di coach Console, sempre più protagonista nella corsa playoff.

Senza Gogishvili, con rotazioni corte e di fronte a una vera corazzata come Matelica, i Lions hanno sfoderato una prestazione solida, mantenendo il controllo per lunghi tratti e rispondendo colpo su colpo nei momenti più caldi. Difesa, rimbalzi e lucidità: le chiavi del successo. I biscegliesi hanno infatti limitato Matelica a soli 67 punti, ben sotto la media, e resistito al tentativo di rimonta finale degli ospiti, piegati dalla tripla decisiva di Anibaldi (24 punti e 5/8 da tre) a poco più di un minuto dalla fine. Festinese e Tartaglia hanno dato il loro contributo, mentre il duo Di Dio–Anibaldi ha colpito con continuità.

Il finale è stato ad alta tensione: Mariani ha avuto la palla del possibile sorpasso ma ha scelto, sbagliando a 10” dalla fine. Il tagliafuori nerazzurro ha blindato un successo prezioso, chiuso dalla rimessa per Spernanzoni dopo una stoppata pesante su Montanari. Punteggio finale 70-67, con Bisceglie che — senza penalizzazione — sarebbe al comando del girone.

Lions Bisceglie-Matelica 70-67

Lions Bisceglie: Montanari 3, Di Dio 20, Anibaldi 24, Tartaglia 10, Gueye 4, Festinese 7, Spernanzoni 2, Sheqiri. N.e.: D’Orsi, Di Lollo Capurso, Gentile, Del Rosso. All.: Console.

Matelica: Mentonelli, Fea 3, Mariani 19, Dell’Anna 6, Mozzi 9, Mattarelli 12, Panzini 10, Mazzotti 8, Marrucci. N.e.: Eliantonio, Pacini, Ferretti. All.: Trullo.

Arbitri: Martini di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Bonfigli di Offida (Ascoli Piceno).

Parziali: 18-16; 34-28; 52-46.

Note: usciti per cinque falli Mozzi, Tartaglia, Gueye.

Tiri da due: Bisceglie 15/37, Matelica 13/34.

Tiri da tre: Bisceglie 10/23, Matelica 8/24.

Liberi: Bisceglie 10/15, Matelica 17/18.

Rimbalzi: Bisceglie 41, Matelica 29.

Assist: Bisceglie 7, Matelica 10.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA