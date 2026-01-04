Serie B2: i Lions Bisceglie sfidano la capolista Matelica

I Lions Bisceglie sfidano la capolista Matelica: i nerazzurri aprono il 2026 col confronto più ostico del girone d’andata, attesi oggi 4 gennaio sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta. Palla a due alle ore 18:00 per la gara contro la Vigor, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie B2, gruppo D.

Per Montanari e soci si tratta dell’ennesimo big match in questa fase finale del girone d’andata. Reduci dal colpo esterno sul campo di Recanati, i Lions hanno chiuso il 2025 in crescendo e ora vanno a caccia della sesta vittoria di fila, con l’obiettivo di confermarsi tra le prime della classe. Penalizzazione a parte, i nerazzurri sarebbero già in seconda posizione, segno di una crescita costante sul piano difensivo, mentale e nella fluidità del gioco. Contro la prima della classe servirà una prestazione ai limiti della perfezione.

Matelica si presenta al confronto da favorita, con un roster esperto e costruito per puntare in alto. Coach Tony Trullo, tecnico navigato con trascorsi in A2, guida un gruppo che può contare su pedine del calibro di Eliantonio sotto canestro, Panzini in regia e il bomber argentino Mariani, secondo miglior realizzatore del girone con 20,3 punti di media. I marchigiani segnano tanto (81,1 punti di media), grazie anche al contributo di Mozzi, Marrucci, Mattarelli e Mazzotti.

Arbitri dell’incontro: Luca Martini (Mosciano Sant’Angelo) e Matteo Bonfigli (Offida).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI