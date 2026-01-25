Basket Serie B2: i Lions sfidano Civitanova per un altro colpo di prestigio

I Lions Bisceglie cercano un’altra vittoria pesante nella sfida contro Civitanova, valida per la 16ª giornata del girone D di Serie B2, in programma quest’oggi alle ore 19:00 sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta.

Il match contro la Virtus Civitanova rappresenta un crocevia importante nella stagione esaltante dei nerazzurri. All’andata fu una delle rare serate nere per il collettivo di coach Vito Console, battuto nettamente 83-54, complice un organico allora falcidiato dalle assenze. Da quel 5 ottobre, però, i Lions hanno cambiato marcia: 12 vittorie ottenute sul campo, quinto posto in classifica a soli tre punti dalla vetta e una crescita costante.

Capitan Di Dio e compagni non intendono fermarsi. Il buon momento di forma, unito al rientro imminente di Gogishvili, contribuisce a mantenere alta la fiducia in un gruppo che continua a lavorare con determinazione e consapevolezza, ben sapendo che le sfide più difficili sono ancora tutte da giocare.

Dall’altra parte, Civitanova si presenta con 11 successi e una delle migliori difese del girone, con soli 67.3 punti concessi a partita. Occhi puntati sulla stella Mohamed Lamine Kaba Fofana, dominante sotto entrambi i tabelloni, con 20.8 punti e 10.3 rimbalzi di media, ben supportato da Edoardo Santi e dal giovane Vittorio Liberati: coach Domizioli può contare dunque su rotazioni profonde e affidabili.

Arbitri del match: i sigg. Niccolò Flocco, di Ancona, d Tommaso Caporalini, di Osimo.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI