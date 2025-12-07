Serie B2: i Lions ricevono Forlimpopoli, esordio per il neo acquisto Sheqiri

I Lions Bisceglie ricevono Forlimpopoli alle 18:30 di oggi per l’ultima gara interna del 2025 di Serie B2, ospitando Forlimpopoli sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta.

La squadra di coach Vito Console è in grande forma: sette successi nelle ultime nove partite, cinque dei quali consecutivi. Senza la penalizzazione di 5 punti, i Lions sarebbero al terzo posto. Attesa per il debutto del lungo kosovaro Dion Sheqiri, nuovo rinforzo per il roster nerazzurro: ala-pivot classe 2003, alto 210 cm con alle spalle importanti esperienze giovani e le tra Trieste e nazionali giovanili kosovare.

L’ultimo blitz a Perugia ha confermato la solidità e la maturità del gruppo, pronto adesso a continuare sulla retta via.

Fronte Forlimpopoli, la squadra è allenata da Alessandro Tumidei, che può contare sull’esperienza del veterano Sebastian Vico e su un nucleo giovane e interessante, con le coppie Brighi e Bracci, il regista Sampieri e il realizzatore Ruscelli. Una sola vittoria in trasferta finora, a Porto Recanati per gli ospiti, dato incoraggiante per i biscegliesi.

Dirigono l’incontro Davide Galieri di Campobasso e Matteo Candeloro di Chieti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI