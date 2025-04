Serie B2: i Lions Bisceglie superano la capolista Piazza Armerina / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie superano la capolista Piazza Armerina per 80-76 dopo un overtime al PalaSport di Ruvo e compiono così un’impresa che sa di Play–off a tre turni dal termine della fase dei Play-in Gold del campionato di Serie B2.

I nerazzurri amministrano per tutto il match, salvo poi farsi riprendere nel quarto periodo, ma andando poi a conquistare un’importante successo durante il supplementare; riscuotendo così una vittoria dal peso specifico enorme. Gli uomini di Saputo partono bene dai blocchi di partenza, in un primo quarto a basso punteggio in cui l’attacco ospite, il migliore del torneo dati alla mano, è tenuto sotto la doppia cifra. Chiuso sul +8 il primo periodo, i Lions continuano a lavorare bene sui due lati del campo e vanno a riposo addirittura sul +11; ma già dal rientro dagli spogliatoi la formazione siciliana entra in campo più decisa e ordinata e, dopo un timido tentativo di rimonta durante il terzo quarto, Ochipinti e compagni si scaldano durante il quarto periodo e agganciano nel finale di gara i padroni di casa. I nerazzurri sono poi bravissimi a non farsi destabilizzare e a ritrovare la concentrazione in un supplementare giocato in modo freddo e deciso, vinto con un parziale di 10-6, che ha dato la vittoria ai Lions Bisceglie; che adesso credono veramente nella prospettiva play-off.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Piazza Armerina 80-76 d1ts

Lions Bisceglie: Rodriguez 24, El Agbani 25, Dancetovic 3, Okiljevic 10, Dip 12, Amo 6, Trentini, Cavalieri. N.e.: Colombo, Macera, La Macchia. All.: Saputo.

Piazza Armerina: Coltro 2, Ochipinti 26, Labovic 1, Binelli 11, Rotondo 8, Laganà 16, Minore 8, Occhipinti 4, Farina. N.e.: Miljkovic. All.: Patrizio.

Arbitri: Carotenuto di Boscotrecase (Napoli), Pezzella di Arzano (Napoli).

Parziali:17-9; 30-29; 53-46; 70-70.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 16/43, Piazza Armerina 22/54.

Tiri da tre: Bisceglie 10/27, Piazza Armerina 6/20.

Liberi: Bisceglie 18/19, Piazza Armerina 14/22.

Rimbalzi: Bisceglie 47, Piazza Armerina 44.

Assist: Bisceglie 16, Piazza Armerina 14.