Serie B2: i Lions Bisceglie si arrendono a Messina dopo una partita equilibrata / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie si arrendono a Messina nel finale per 73-69, dopo una partita equilibrata contro i padroni di casa della Basket School Messina; in cui i nerazzurri sono stati però beffati nel finale, cadendo per la terza volta consecutiva nei Play-in Gold.

La formazione siciliana approccia meglio la partita toccando anche il +8 durante il primo quarto di gara, sul 23-14, ma i nerazzurri sono pronti a rispondere durante il secondo periodo; in cui la compagine di coach Saputo confeziona un parziale di 0-12. Messina che però non rimane a guardare e reagisce immediatamente riportandosi sul +6 a metà secondo quarto, concluso poi sul punteggio di 46-39 grazie ad una grande prestazione al tiro con un 50% dal campo e dall’arco, dopodiché i nerazzurri rientrano in partita durante il secondo tempo; avvicinandosi nel risultato e giocando punto a punto durante tutto l’arco rimanente della partita.

Nel finale però la poca precisione al tiro e una Basket School Messina determinata nei possessi decisivi hanno fatto la differenza in una contesa equilibrata e decisa sul filo del rasoio, in cui i Lions ne sono usciti però sconfitti. Adesso sarà fondamentale recuperare la forma migliore, perché sabato 5 aprile al PalaSport di Ruvo arriva la capolista Piazza Armerina.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Basket School Messina-Lions Bisceglie 73-69

Basket School Messina: Di Dio 22, Busco 10, Janic 4, Yeyap 17, Miaffo 9, Tartaglia 9, Incremona 2, Diakhate. N.e.: Mollica, Guduric, Serraino. All.: Sidoti.

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 13, Dancetovic, Okiljevic 12, Dip 12, Cavalieri 8, Colombo 6, Amo 5, Trentini 5. N.e.: Macera, La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Greco di Settingiano (Catanzaro), Loccisano di Cosenza.

Parziali: 23-16; 46-39; 56-53.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Messina 15/29, Bisceglie 12/25.

Tiri da tre: Messina 9/27, Bisceglie 9/28.

Liberi: Messina 16/22, Bisceglie 18/21.

Rimbalzi: Messina 31, Bisceglie 34.

Assist: Messina 19, Bisceglie 20.