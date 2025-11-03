Serie B2: Lions Bisceglie regolano Pescara e proseguono la risalita in classifica / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie regolano l’Amatori Pescara al PalaPanunzio di Molfetta con il punteggio di 71-55, confermando l’ottimo rendimento interno con la quarta vittoria stagionale in altrettante gare casalinghe.

La squadra di coach Vito Console ha gestito il match senza particolari patemi, controllando il punteggio e imponendo il proprio ritmo dall’inizio alla fine. Nel match di debutto per l’esterno Tengo Gogishvili tra i nerazzurri, nonostante un 3/21 dalla lunga distanza, i biscegliesi hanno compensato con una solida prestazione difensiva, limitando Pescara sotto i 60 punti.

I Lions hanno aperto le marcature con Gueye, chiudendo poi il primo quarto sul 17-6. Pescara ha provato a reagire nel secondo periodo (21-16), ma Anibaldi e Festinese hanno subito ristabilito il margine, con Montanari autore comunque di 4 assist. Nel terzo periodo Gogishvili firma il +14, Tartaglia aggiunge due liberi per il 48-32, e, nonostante un 1-10 degli ospiti, i Lions mantengono il controllo. Il match si chiude con Anibaldi top scorer e la tripla del 66-53, l’unica della seconda metà partita per i nerazzurri.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Pescara 71-55

Lions Bisceglie: Montanari, Di Dio 13, Anibaldi 24, Tartaglia 5, Festinese 9, Gueye 14, Gogishvili 6, Spernanzoni, Giovinazzo. N.e.: De Feudis, D’Orsi, Del Rosso. All.: Console.

Amatori Pescara: Fabris 4, Tuccella 11, Izzo 10, Arnaut 2, Cocco 15, Gonzalez 7, Morigi 4, Tusuni 2, D’Agostin, Bertoni. N.e.: Mazzilli All.: Di Iorio.

Arbitri: Moriello di Marcianise (Caserta), Argenio di Mercogliano (Avellino).

Parziali: 17-8; 34-25; 53-44.

Note: uscito per cinque falli Fabris.

Tiri da due: Bisceglie 23/36, Amatori Pescara 14/27.

Tiri da tre: Bisceglie 3/21, Amatori Pescara 5/26.

Liberi: Bisceglie 16/24, Amatori Pescara 12/18.

Rimbalzi: Bisceglie 39, Amatori Pescara 29.

Assist: Bisceglie 17, Amatori Pescara 8.