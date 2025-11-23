Serie B2: i Lions Bisceglie ospitano il Bramante Pesaro

I Lions Bisceglie ospitano il Bramante Pesaro alle 19:00 odierne sul parquet del PalaPanunzio per il nono turno del campionato di Serie B2, un match importante per i nerazzurri, in cerca di un successo per risalire la graduatoria.

Gli uomini di coach Console tornano in campo dopo il turno di riposo dello scorso weekend, in cui hanno potuto ricaricare le batterie fisiche e mentali dopo un avvio dispendioso di stagione. Il bottino in campionato, anche complice la penalizzazione, non è ancora abbastanza soddisfacente per i biscegliesi, che, dopo aver passato l’avvio di campionato a recuperare i punti detratti loro, adesso devono assolutamente continuare a vincere per poter recuperare terreno sulle formazioni che la precedono e che hanno sfruttato l’inizio difficile dei nerazzurri per staccarli di diverse lunghezze.

Per farlo però i Lions dovranno superare la formazione allenata da coach Nicolini, una squadra partita in maniera contenuta in questa stagione e con sole due affermazioni finora in campionato. Proprio per questo i marchigiani sono corsi ai ripari con l’innesto del lungo finlandese Filtness, che si aggiunge ad un roster ricco in cui spicca senz’altro il playmaker Michele Ferri, e in cui un buon contributo lo forniscono il figlio d’arte Marco Panichi e l’esterno ex Senigallia Matteo Ricci.

La sfida sarà diretta da Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo (Pescara) e Attilio Casaccia di Giulianova (Teramo).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI