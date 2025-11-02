Serie B2: I Lions Bisceglie ospitano al PalaPanunzio l’Amatori Pescara

I Lions Bisceglie ospitano l’Amatori Pescara quest’oggi, domenica 2 novembre, alle 19:00 al PalaPanunzio di Molfetta, per la sesta giornata del girone D di Serie B2.

I nerazzurri, reduci dal successo contro Vasto che ha permesso di annullare la penalizzazione iniziale, vogliono confermare il buon momento di forma e continuare a fare del PalaPanunzio un vero fortino nei match casalinghi. Settimana intensa per il gruppo di coach Vito Console, con l’inserimento del nuovo esterno Tengo Gogishvili, play/guardia classe 2005 che nonostante la giovane età ha già maturato dell’esperienza in un contesto come la Serie B2 con la maglia dello Spezia.

Il lavoro settimanale è stato mirato a sviluppare massima intesa fra attacco e difesa: capitan Di Dio e compagni puntano a mantenere l’equilibrio fra punti realizzati e subiti, attualmente mediamente 73.8 a partita. L’Amatori Pescara, invece, cerca riscatto: ancora a zero vittorie e con una recente sostituzione in panchina, con Matteo Di Iorio subentrato ad Alessio Trovò, la squadra si affida al top scorer Daniele Cocco, che gira a 17.4 punti di media, e all’esperienza di giocatori come Alessio Izzo, Vladan Arnaut e il playmaker Sebastian Gonzalez. La partita sarà diretta da Luca Moriello di Marcianise e Simone Argenio di Mercogliano.