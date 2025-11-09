Serie B2: Lions Bisceglie cercano il primo successo in trasferta a Gualdo Tadino

I Lions Bisceglie cercano il primo successo in trasferta sul parquet di Gualdo Tadino nel match delle 18:00 odierne, valido per il settimo turno del girone D del campionato di Serie B2.

Nelle ultime settimane c’è un tema in casa nerazzurra: l’ampia differenza tra le prestazioni casalinghe e quelle offerte lontano al PalaPanunzio. Una discontinuità che non si sposa con le ambizioni del club, deciso a risalire la classifica e a trovare maggiore continuità di risultati. È questa la missione di coach Vito Console: alzare l’asticella anche in trasferta, a partire dalla sfida odierna.

Di fronte ci sarà una neopromossa che sta affrontando il naturale periodo di adattamento alla categoria: Gualdo Tadino ha ottenuto due vittorie nelle prime sei giornate, entrambe tra le mura amiche. Anche per i padroni di casa sarà dunque una gara da non fallire, ed è per questo che i Lions dovranno scendere in campo con intensità, concentrazione e voglia di portare a casa i primi due punti esterni della stagione. (credit: Cristina Pellegrini)