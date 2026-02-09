Basket: i Lions Bisceglie cadono contro Jesi in una serata stregata / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie cadono contro la Pallacanestro Jesi al PalaPanunzio di Molfetta in una gara stregata, valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B2, girone D, in cui la formazione nostrana ha dovuto fare i conti con delle percentuali al tiro a cui coach Vito Console e i suoi non sono abituati.

I nerazzurri, attesi a confermare il proprio percorso verso il vertice dopo il successo nel derby della Bat, si trovano invece a rimuginare su una serata negativa al tiro e la supremazia di un avversario ben organizzato, che ha meritato il successo grazie alla disciplina tattica e alle percentuali più alte dalla distanza. La partita si apre con un avvio fulminante di Jesi: 0-7 nei primi minuti, con Ogiemwonyi a firmare il primo vantaggio in doppia cifra e Bagdonavicius a siglare il +13. I Lions tentano il rilancio con un parziale di 6-0, ma il 10/14 dal campo degli ospiti vale il 16-28 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto Bisceglie prova a ricucire con Festinese, ma un pesante 0-11 ospite porta Jesi al riposo sul +17. La serata stregata dal perimetro poi, con un deludente 4/25 da tre per i nerazzurri, rende ancora più difficile la rimonta.

La ripresa vede un tentativo di rimonta nerazzurra: Anibaldi, Tartaglia e Festinese riportano i Lions a -8 al 30’, con Montanari protagonista dall’arco per il 59-65, e i canestri successivi di Anibaldi e Montanari tengono in vita la speranza fino al 65-67 con 34” da giocare; ma la precisione di Castellino e la stanchezza delle rotazioni biscegliesi condannano i nerazzurri, che devono arrendersi sul 65-71, nonostante una prova di grande cuore, in cui capitan Di Dio e compagni non hanno mai mollato, sfiorando una clamorosa rimonta dallo svantaggio iniziale.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Pallacanestro Jesi 65-71

Lions Bisceglie: Montanari 15, Di Dio 5, Anibaldi 15, Tartaglia 7, Sheqiri 4, Gueye 11, Festinese 4, Gogishvili 4, Spernanzoni. N.e.: Gentile, Di Lollo Capurso, D’Orsi. All.: Console.

Pallacanestro Jesi: Giulietti 2, Castellino 12, Ogiemwonyi 16, Mancini 9, Bagdonavicius 19, Rossini 8, Scarpone 5, Grifoni. N.e.: Loccioni, Mazzantini. All.: Sorgentone.

Arbitri: Di Santo di Chieti, Galieri di Campobasso.

Parziali: 16-28; 27-44; 49-56.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 20/39, Jesi 16/33.

Tiri da tre: Bisceglie 4/25, Jesi 9/26.

Liberi: Bisceglie 13/21, Jesi 12/17.

Rimbalzi: Bisceglie 37, Jesi 35.

Assist: Bisceglie 8, Jesi 8.