Serie B2: Lions Bisceglie battono la Virtus Matera e conquistano un posto Play-off / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie battono la Virtus Matera con il punteggio di 82-67 sul parquet di Cerignola, dopo un quarto periodo giocato ai limiti della perfezione, e conquistano così un posto nella griglia Play-off al termine della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2.

Missione compiuta per i nerazzurri, che fanno il proprio dovere e superano Matera nel finale, con il punteggio parziale del 4° quarto che non lascia spazio ad interpretazioni: un 27-7, maturato negli ultimi dieci minuti di gioco, che è la dimostrazione ultima delle potenzialità della squadra di coach Saputo, che, sebbene avesse approcciato bene al match, con un punteggio di 10-5 in apertura, aveva mostrato il fianco agli ospiti; arrivando a toccare anche la doppia cifra di svantaggio, rimontato poi nei minuti conclusivi del match. Adesso i Lions si preparano alla serie di partite della fase play-off che li vedrà impegnati contro Piazza Armerina e che comincerà l’11 maggio in terra siciliana. (Foto: Cristina Pellegrini)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie-Matera 82-67

Lions Bisceglie: Rodriguez 33, El Agbani 5, Dancetovic 12, Okiljevic 6, Dip 8, Trentini 9, Amo 4, Macera 4, Colombo 1, Cavalieri. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Matera: Cioppa 3, Rubinetti 5, Ronca 23, Zanetti 17, Bagdonavicius 6, Airaghi 13, Izzo, Divac. N.e.: De Mola, Digno, Drzajic, Longobardi. All.: Miriello.

Arbitri: Mandato di San Nicola la strada (Caserta), Moriello di Marcianise (Caserta).

Parziali: 20-20, 37-44, 55-60.

Note: uscito per cinque falli Bagdonavicius.

Tiri da due: Bisceglie 19/35, Matera 17/42.

Tiri da tre: Bisceglie 9/34, Matera 6/27.

Liberi: Bisceglie 17/20, Matera 15/26.

Rimbalzi: Bisceglie 50, Matera 43.

Assist: Bisceglie 16, Matera 18.