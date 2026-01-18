Serie B2: i Lions a Termoli per cominciare col piede giusto il girone di ritorno

I Lions a Termoli per cominciare col piede giusto il girone di ritorno: la formazione nerazzurra sarà di scena oggi, 18 gennaio sul parquet del PalaSabetta, per affrontare i molisani nella sfida valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B2, girone D, con la palla a due fissate alle ore 18.

Archiviata la chiusura positiva del girone d’andata, i Lions Bisceglie si preparano a vivere una seconda parte di stagione densa di insidie. Clima positivo in casa nerazzurra, ma coach Vito Console tiene alta la tensione: servirà alzare ulteriormente il livello per affrontare un ritorno in cui tutte le avversarie proveranno a rilanciarsi. Il gruppo ha lavorato con serenità durante la settimana, consapevole che l’obiettivo è quello di migliorare costantemente, mantenendo alta l’intensità in entrambe le fasi di gioco.

Il Termoli di coach Gigi Marinelli, ex della sfida, ha ottenuto sei vittorie, penalizzate dal -3 in classifica. Punti deboli evidenti nella fase difensiva, con 79 punti subiti di media, a fronte dei 74.9 segnati. I molisani punteranno sull’ala Omar Dieng, oltre che su Pierucci, Rupil, Odigie, tutti e quattro in doppia cifra abbondante di media, e dulcis in fundo sul nuovo arrivato Pianegonda in regia.

Arbitri del match i sigg. Jacopo Sperandini di Corridonia ed Emanuele Di Carlo de L’Aquila.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI