Serie B2: domani si chiude la stagione di Sportilia e Star Volley

Si conclude domani, con la ventiseiesima ed ultima giornata tutta in programma alle ore 18, l’ottima stagione di Sportilia e Star Volley che si congedano dal campionato di Serie B2 2022/2023 affrontando due match dal coefficiente di difficoltà opposto.

Ultimo sforzo al PalaDolmen per le nerofucsia di coach Sarcinella che, già certe di concludere il torneo al terzo posto, ospitano la corazzata Francavilla con l’obiettivo di salutare il proprio pubblico con una vittoria che avrebbe il sapore della ciliegina sulla torta a completamento di una stagione stratosferica. Le biscegliesi, infatti, da neopromosse hanno costantemente occupato i piani alti della classifica mostrando un ottimo gioco ed un livello tecnico altissimo meritando ampiamente di concludere al terzo posto. Dall’altra parte arriva a Bisceglie una squadra di assoluto valore che avrebbe sicuramente ottenuto la promozione in Serie B1 se non avesse incontrato sul proprio cammino una formazione come Fasano capace di vincere tutti gli incontri disputati in stagione. Francavilla infatti ha vinto anch’essa tutti i match del torneo ad eccezione dei due scontri diretti con Fasano e quindi, nonostante un campionato praticamente perfetto con 63 punti all’attivo, dovrà cercare il salto di categoria passando per i playoff. Visto il livello delle avversarie si comprende perché in caso di vittoria Haliti e compagne andrebbero ulteriormente a migliorare un bottino già abbondantemente soddisfacente considerando il ruolo di matricola con il quale le nerofucsia si presentavano ai nastri di partenza del torneo. La gara d’andata disputatasi in terra brindisina lo scorso 15 gennaio vide l’affermazione delle padroni di casa per 3-1.

Chiude il proprio campionato in trasferta, invece, Sportilia che in questo turno conclusivo del girone L di Serie B2 si reca a Cutrofiano ospite della formazione di casa ormai matematicamente retrocessa in Serie C. Un match nel quale le due squadre non hanno più nulla da chiedere in termini di risultato in quanto entrambe già certe della propria posizione in classifica. La sconfitta nel derby con Bari dello scorso fine settimana ha infatti precluso alle biancazzurre di coach Nuzzi di poter concludere il campionato in ottava posizione, ma la salvezza conquistata con larghissimo anticipo e senza mai essere davvero impelagati nella lotta per non retrocedere è il traguardo più importante ottenuto da un gruppo che ha saputo far fronte ad un lungo periodo, nella fase centrale del torneo, di difficoltà legate alle assenze e agli infortuni. Al netto delle problematiche affrontate in avvio di girone di ritorno, infatti, Sportilia ha potuto amministrare il cospicuo vantaggio sulle dirette concorrenti per la salvezza costruito ad inizio stagione quando le biancazzurre, con la squadra al completo, hanno saputo dare del filo da torcere a tutte le avversarie. La sfida con Cutrofiano quindi serve a Nazzarini e compagne per ritrovare la vittoria ma soprattutto per congedarsi al meglio da un’annata positiva e formativa per il gruppo biancazzurro. Nel match d’andata Sportilia e Cutrofiano diedero vita ad una battaglia intensa che al tiebreak premiò le biscegliesi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)