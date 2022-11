Serie B2: derby impegnativi per Sportilia Bisceglie e Star Volley

Tempo di derby per Sportilia e Star Volley Bisceglie che nei match della quinta giornata del campionato di Serie B2 affrontano rispettivamente Vipostore Francavilla e Lavinia Group Trani.

Gara dall’altissimo coefficiente di difficoltà per le biancazzurre di coach Nicola Nuzzi che al PalaDolmen ospitano, domani pomeriggio alle ore 19, Francavilla affrontando la seconda capoclassifica consecutiva in appena una settimana. Dopo la netta sconfitta di Fasano, infatti, Di Reda e compagne attendono la compagine brindisina, la quale arriva a questa sfida a punteggio pieno e senza aver ancora ceduto un set alle avversarie fin qui incontrate, al pari di Fasano e Star Volley. L’impegno per le biscegliesi appare proibitivo alla luce delle statistiche e di quanto sin qui mostrato dalla capolista, reduce dalla straripante vittoria casalinga nel derby con Trani, terminato 3-0 con gli eloquenti parziali di 25-11, 25-17, 25-14. Il gruppo biancazzurro, tuttavia, ha preparato con grande attenzione questa sfida, consapevole delle difficoltà ma al contempo degli stimoli che gare di questo tipo possono offrire. L’ambizione è quella di lottare punto su punto e di creare grattacapi ad una vera e propria corazzata del torneo, fortemente candidata alla promozione in Serie B1.

Va invece a caccia del quinto successo in altrettante partite la Star Volley che, domenica pomeriggio alle ore 18, si reca al Pala Assi di Trani con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva e di mantenere il comando della classifica. La prima esperienza della storia nel campionato di Serie B2 sta riservando grandi soddisfazioni alla formazione nerofucsia che non vuole assolutamente fermarsi e sfruttare il momento negativo delle tranesi, reduci da tre sconfitte consecutive. Dopo la vittoria all’esordio sulla Biogustiamo Cerignola, infatti, la Lavinia Group Trani ha smesso di raccogliere punti cedendo nell’ordine a Taranto, Fasano e Francavilla. Il momento di difficoltà delle padrone di casa non deve però ingannare le ragazze del tecnico Sarcinella per le quali si preannuncia comunque un match insidioso e ricco di trappole. Va ricordato che la precaria posizione in graduatoria delle tranesi è certamente legata al calendario proibitivo, che ha messo le stesse dinanzi a due delle squadre più attrezzate del torneo in avvio di stagione, e bisogna sottolineare l’ottimo gruppo a disposizione del tecnico tranese Mazzola, composto da giocatrici di livello per la categoria desiderose di risalire immediatamente la china. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)