Derby della Bat per i Lions Bisceglie, che cercano il sesto successo consecutivo nel match contro Canosa, in programma domani alle ore 18 sul parquet del PalaSport di Canosa di Puglia; sfida valida per la 18ª giornata del girone D del campionato di Serie B2.

Incrocio tutto pugliese e unica sfida regionale del girone di ritorno per dei Lions che si preparano alla trasferta più breve della stagione con l’obiettivo di prolungare la striscia di cinque vittorie consecutive e consolidare il proprio percorso di crescita. La squadra di coach Vito Console ha confezionato ben 13 successi, undici dei quali nelle ultime dodici gare, e viaggia con una media realizzativa in costante aumento, tenendo una media di ben 78.8 punti nelle ultime cinque uscite.

Entusiasmo sì, ma piedi ben saldi a terra in casa nerazzurra, consapevoli delle insidie di un campionato che non concede pause e nel quale ogni avversario può nascondere trappole. Tra queste rientra certamente Canosa, formazione guidata da Valerio Corvino che, nonostante i soli quattro successi stagionali, ha spesso mostrato buon basket e individualità interessanti come Zaiets, autore di una stagione da 16.6 di media, Di Camillo, protagonista con 14.5, Gauzzi e Sipovac. I rossoblù soffrono però in fase difensiva, concedendo 80 punti di media ai propri avversari.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Aldo Procacci di Corato e Francesco Buonasorte di Manfredonia.

