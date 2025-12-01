Serie B2, colpo esterno dei Lions Bisceglie a Perugia / CLASSIFICA

Lions Bisceglie corsari a Perugia con il risultato di 56-61 nella 10ª giornata del girone D del campionato di Serie B2.

Match molto equilibrato sin dalle prime battute, con i padroni di casa avanti 13-10 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione Bisceglie cambia marcia e con un parziale deciso chiude in vantaggio all’intervallo lungo con il risultato di 21-27.

Nel terzo quarto Perugia reagisce e firma il contro sorpasso, andando all’ultimo riposo sul +5 (39-34). A inizio quarto periodo i locali toccano anche il massimo vantaggio (41-34), ma i Lions non si scompongono e rispondono con un break di 9-0 che vale il nuovo vantaggio sul 41-43.

Nel finale la sfida resta punto a punto: Perugia torna avanti (46-43), ma Bisceglie resta agganciata. A 50” dalla sirena è il capitano Di Dio a firmare il canestro del 54-56. Nei secondi conclusivi ci pensano Anibaldi e Montanari dalla lunetta a chiudere la gara sul 56-61.

Seconda vittoria esterna stagionale per la formazione di coach Console, sempre più lanciata nelle zone alte della classifica.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Valdiceppo Perugia–Lions Bisceglie 56-61

Perugia: Rath 4, Frizzarin 14, Speziali 2, Provvidenza 15, Grinbergs 14, Frau 5, Aminti 2, Pietro Angeletti, De Grossi. N.e.: Samuele Angeletti, Meschini. All.: Filippetti.

Lions Bisceglie: Montanari 12, Di Dio 7, Anibaldi 13, Tartaglia 11, Gueye 4, Gogishvili 10, Festinese 4. N.e.: Spernanzoni, Giovinazzo, Del Rosso. All.: Console.

Arbitri: Zambotto di Cantalice (RI), Antonelli di Assisi (PG).

Parziali: 13-10, 21-27, 39-34.