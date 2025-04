Serie B1: Star Volley impegnata a Roma per confermare un posto sul podio

Confermare il successo dello scorso fine settimana per mantenere le zone nobilissime della classifica. È questo l’obiettivo della Star Volley Bisceglie alla vigilia della trasferta sul campo del Santa Lucia Roma, in programma domani pomeriggio alle ore 16 e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B1.

Una gara da prendere con le pinze per le nerofucsia, impegnate contro una compagine invischiata nella lotta per non retrocedere e obbligata a cogliere punti preziosi per il mantenimento della categoria. Tuttavia, anche le biscegliesi non possono permettersi passi falsi per non compromettere la propria posizione sul podio del torneo alle spalle dell’inarrivabile capolista Fasano. L’imperativo per coach Giandomenico è quello di bissare la brillante vittoria casalinga contro il Vesuvio Oplonti per tenere alto il morale e mostrare i progressi fatti dal gruppo nerofucsia nelle ultime settimane. Sul fronte opposto le romane, reduci da tre sconfitte consecutive e distanziate di quattro lunghezze dalla zona salvezza, non possono più sbagliare se non vogliono salutare la categoria. Dunque, a dispetto della distanza in classifica, si preannuncia una partita tirata sebbene Star Volley abbia tutte le intenzioni di replicare il netto successo casalingo ottenuto all’andata quando Cometti e compagne si imposero con il punteggio di 3-0.

Arbitri della contesa saranno Valeria Laggiri e Valeria Montauti, entrambe provenienti da Latina. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)