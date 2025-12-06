Serie B1: scontro diretto per la Star Volley che riceve il Modica

Importantissimo scontro diretto per la Star Volley Bisceglie che oggi pomeriggio alle ore 16, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B1, ospita sulle tavole del PalaPalmiotto di Giovinazzo il Modica con l’obiettivo di preservare il terzo posto in classifica.

Le due squadre arrivano a questa sfida in una condizione di perfetta parità, infatti, entrambe hanno incamerato 18 punti sui 24 disponibili conquistando sei vittorie e sole due sconfitte in otto gare. Questo cammino ha permesso a Bisceglie e Modica di issarsi sul gradino più basso del podio sino a questo momento alle spalle di Vibo Valentia e Oplonti Vesuvio. Padrone di casa reduci dalla netta sconfitta patita proprio contro la capolista Vibo Valentia mentre le siciliane hanno superato il Pomezia nell’ultimo turno disputato con il punteggio di 3-1. Una sfida di altissimo livello per le biscegliesi al cospetto di una formazione di ottima caratura e che può contare su meccanismi di gioco molto rodati. Il roster a disposizione del coach Luca D’Amico può infatti contare su un forte nucleo di riconfermate come Brioli, Ferrantello, Barbaro, le laterali Meniconi e Gasparroni e le centrali Carnazzo e Palazzi. Sul fronte opposto il tecnico Guadalupi ha preparato con la consueta attenzione l’impegno potendo contare sul rientro di Bausero, che sta continuando il suo percorso di recupero della condizione ottimale ma che potrà essere della partita come già accaduto contro Vibo Valentia.

Il cruciale confronto tra Bisceglie e Modica sarà diretto dalla coppia arbitrale bresciana composta da Antonio Moscardi e Andrea Natalini. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)