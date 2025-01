Serie B1: Caltanisetta si ritira dal campionato, turno di riposo obbligato per Star Volley

Il match fra Star Volley Bisceglie e Caltanissetta, valido per la dodicesima giornata d’andata del gruppo D di Serie B1 e in calendario sabato 11 gennaio al PalaPanunzio di Molfetta, non sarà disputato.

La società siciliana ha preannunciato la decisione di ritirarsi dal campionato. L’ufficializzazione giungerà nel giro di poche ore dalla Fipav con i provvedimenti relativi anche alla classifica del torneo.

Il programma degli allenamenti delle nerofucsia non subirà alcuna variazione. La prossima sfida di campionato è fissata per sabato 18 gennaio, alle ore 15:30, sul campo del Casal de’ pazzi Roma. (Foto: Cristina Pellegrini)