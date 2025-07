Serie B1 2025-26: Star Volley inserita nel girone D, esordio in trasferta

Definito il calendario delle Serie B1 2025-2026 con la Star Volley Bisceglie inserita nel girone D. Tredici avversarie da affrontare per una classifica che al termine della stagione regolare sancirà subito i verdetti. La novità più rilevante nella formula è l’abolizione dei playoff: le prime tre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti accederanno al nuovo e torneo di Serie A3.

La Star Volley Bisceglie allenata da Dino Guadalupi sarà fra le protagoniste del gruppo che comprenderà due compagini umbre, una marchigiana, tre laziali, un’abruzzese, due campane, altre due pugliesi, una calabrese e una siciliana. La formazione nerofucsia giocherà tutte le partite casalinghe al sabato con inizio fissato per le ore 19. La sede dei primi confronti interni stagionali, confidando di non attendere troppo per rientrare al PalaDolmen, sarà ufficializzata a breve.

Mileno e compagne debutteranno in trasferta, sul rettangolo di Arzano, sabato 11 ottobre mentre sette giorni più tardi riceveranno Castellana Grotte. Il girone d’andata si concluderà il 17 gennaio. Le gare riprenderanno il 7 febbraio con l’ultimo match previsto sabato 9 maggio. Sosta natalizia fino al 10 gennaio, pausa pasquale a inizio aprile.