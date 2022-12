Serie B, per i Lions Bisceglie l’ultima dell’anno è in casa della Juvecaserta

Oggi pomeriggio alle ore 18.00, i Lions Bisceglie scenderanno in campo per l’ultima volta nel 2022, in trasferta contro Juvecaserta, in occasione della tredicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Un vero e proprio test di forza attende i giocatori nerazzurri. I giocatori di casa sono la seconda forza del girone (a quota 18 punti) e lottano con Ruvo (20 punti) per il primato. I biscegliesi dovranno far tesoro dello scivolone nell’ultimo match con Roseto (80-76) e trasformare il tutto in rabbia agonistica, per concludere con una vittoria l’anno solare. Juvecaserta può far male con una delle vecchie conoscenze del panorama cestistico biscegliesi: Mathias Drigo.

La sfida sarà disponibile sulla piattaforma “LNP pass”. La sfida più interessante di questo turno sarà arbitrata da Andrea Bernassola e Federico Berger di Roma.