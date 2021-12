Serie B, Lions Bisceglie attesi nella tana del Basket Taranto

La dodicesima giornata del campionato di serie B, girone D, vede i Lions Bisceglie fare visita oggi pomeriggio alla CJ Basket Taranto.

I nerazzurri hanno ripreso la via della vittoria (due consecutive) dopo l’unica sconfitta stagionale sul campo di Salerno. Non un buon momento per i giocatori di casa, che nelle ultime due uscite hanno rimediato due sconfitte, per mano di Agrigento e della modesta Cassino. Sfida particolare per i ragazzi di coach Nunzi, soprattutto per Enihe che ha cominciato a muovere i suoi primi passi con i tarantini. Il team di coach Olive è infatti scivolato in ottava posizione, a quota 5 punti e altrettante vittorie all’attivo. Match da affrontare a testa bassa per i Lions, che hanno l’obbligo di vincere per tenere a debita distanza le inseguitrici (la più pericolosa è Agrigento, a -2 dalla vetta).

Palla a due della partita programmata per le ore 18.00. Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Gli arbitri dell’incontro sono Pierluigi Marzo di Lecce e Danny Lillo di Bari.