Serie B basket, Roma riserva la settima sconfitta stagionale ai Lions Bisceglie

La diciottesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la settima sconfitta stagionale fuori casa per i Lions Bisceglie per mano di Roma.

Nei primi minuti di gioco, i biscegliesi vanno sotto di 5 lunghezze (5-0) ma riescono subito a ribaltare la situazione andando avanti sul +1 (9-8). Nel secondo quarto i Lions Bisceglie vanno in difficoltà dal punto di vista difensivo e subiscono un pesante break di 27-15, frutto di un’alta percentuale realizzativa da parte dei giocatori romani (50-36).

Dopo l’intervallo lungo, il registro inizialmente non cambia, con Roma che è avanti sul 59-38. I ragazzi di coach Nunzi non sono stati a guardare e hanno il merito di aver provato una piccola rimonta che li ha riportati “sotto” sul -13 (65-52). Nell’ultima frazione, Marcelo Dip riporta il distacco a -8 (68-60), ma la giornata no anche dal punto di vista arbitrale porta i nerazzurri ad una sconfitta, con il tabellone che segna 85-72.

Recuperare sotto ogni punto di vista nel più breve tempo possibile è l’imperativo. Appuntamento al Paladolmen domenica 12 febbraio, con ospite Teramo.

Luiss Roma – Lions Bisceglie 85-72 (23-21, 27-15, 18-18, 17-18)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 20 (3/5, 2/7), Giovanni Allodi 13 (5/7, 0/3), Matteo Fallucca 12 (0/0, 4/11), Marco Legnini 11 (1/2, 3/10), Riccardo Murri 11 (1/2, 2/5), Cesare Barbon 9 (0/0, 3/7), Giorgio Di bonaventura 6 (1/2, 1/3), Alessandro Perotti 2 (1/2, 0/0), Andrea Zini 1 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Giovanni Allodi 10) – Assist: 19 (Marco Pasqualin 6)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 23 (6/9, 3/11), Matteo Bini 13 (3/4, 1/2), Marcelo Dip 12 (4/8, 0/0), Gabriel Dron 10 (0/1, 2/5), Stefano Borsato 6 (1/1, 1/2), Filiberto Dri 5 (1/6, 1/4), Marco Pieri 2 (1/3, 0/0), Davide Vavoli 1 (0/1, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Marcelo Dip, Gabriel Dron, Davide Vavoli 7) – Assist: 10 (Gabriel Dron 4)