Serie B basket, Lions Bisceglie impegnati in trasferta contro Sant’Antimo

La ventesima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida tra Sant’Antimo e Lions Bisceglie, in programma oggi alle ore 18.00 con diretta streaming sulla piattaforma “LNP pass”.

Non è un periodo roseo per i giocatori nerazzurri, che hanno dovuto subire nell’ultima uscita stagionale una pesante sconfitta interna per mano di Teramo (78-67), la quale ha dimostrato diversi problemi dal punto di vista della percentuale realizzativa. Sant’Antimo fa paura e lo dimostra il punteggio raggiunto con l’ultima vittoria nella scorsa giornata ai danni di Pozzuoli (106-73). L’imperativo è quello di fare prima di tutto una buona prestazione dal punto di vista tecnico; la vittoria sarà una logica conseguenza. All’andata sono stati i ragazzi di coach Nunzi a spuntarla per 79-75.