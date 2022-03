Serie B basket, i Lions stendono in casa Formia

La ventiduesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva ai Lions la sedicesima vittoria stagionale casalinga ai danni del fanalino di coda Formia.

A metà primo quarto si capisce la direzione che il match seguirà con i nerazzurri avanti sul +7 (13-6). Filiberto Dri poi sigilla il +8 con la sua tripla, tabellone che segna 23-15. Nella seconda frazione, Vavoli e compagni toccano il primo vantaggio in doppia cifra (+10 sul 29-19). Formia prova a recuperare contro la corazzata di casa ma il primo tempo si chiude sul 45-26.

Il rientro in campo è soltanto una formalità per i ragazzi di coach Nunzi, che sono riusciti ad amministrare senza problemi, complice anche il rientro di capitan Dri. Sei i giocatori che sono riusciti ad ottenere la doppia cifra con 22 assist complessivi. La prestazione dei giocatori biscegliesi è stata premiata dallo schiacciante punteggio finale di 89-54, arrivato dopo un 69-41 come epilogo del terzo quarto.

Non c’era modo migliore per entrare nella settimana che porterà i Lions all’appuntamento in Final Eight di Coppa Italia, in programma a partire da venerdì 11 marzo in quel di Roseto.