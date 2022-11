Serie B basket, Cassino fa il colpo in casa e stende i Lions Bisceglie

La sesta giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la seconda sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie sul campo del Palavirtus di Cassino.

Inizio match equilibrato, nessuna delle due compagini è capace di andare oltre i 3 punti di distacco (al settimo minuto 15-12 per i nerazzurri). Nel secondo quarto si riparte dal 22-22, con Cassino che approfitta delle disattenzioni avversarie sui rimbalzi offensivi, per andare sul +7 (31-24). Prima parte di gara che si chiude sul 39-34.

Serve una scossa ai Lions Bisceglie per riprendere il controllo della partita, ma invece arriva il primo vantaggio in doppia cifra dei giocatori di casa, con Lazar Kekovic che segna il +11 (47-36). I biscegliesi provano una disperata rimonta che non porta oltre il -5 (51-46). Nell’ultima frazione i laziali dilagano e condannano i ragazzi di coach Nunzi con il punteggio definitivo di 77-60.

Rialzare subito la testa nella prossima partita, in programma domenica 13 novembre, in casa con ospite Monopoli.

BPC Virtus Cassino – Lions Bisceglie 77-60 (22-19, 17-15, 20-15, 18-11)

BPC Virtus Cassino: Flavio Gay 18 (2/4, 4/14), Kevin Brigato 17 (6/7, 1/6), Jakov Milosevic 11 (4/9, 1/4), Michael Teghini 11 (2/4, 2/6), Matteo De leone 6 (3/4, 0/0), Lazar Kekovic 5 (1/2, 1/3), Alessio Truglio 5 (1/2, 1/1), David Paunovic 4 (0/0, 1/6), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/1), Michele Pacitto 0 (0/0, 0/0), Filippo Arrighini 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 42 17 + 25 (Flavio Gay 10) – Assist: 16 (Flavio Gay 6)

Lions Bisceglie: Stefano Borsato 14 (1/2, 3/6), Filiberto Dri 12 (1/7, 3/6), Gabriel Dron 12 (2/3, 1/5), Raphael Chiti 9 (3/7, 1/5), Marcelo Dip 5 (2/3, 0/0), Matteo Bini 4 (2/4, 0/4), Marco Pieri 2 (1/3, 0/0), Davide Vavoli 2 (0/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/1, 0/1), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Stefano Borsato, Davide Vavoli 5) – Assist: 8 (Filiberto Dri 4)