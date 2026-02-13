Serie A femminile: la capolista Scandicci prossimo avversario del Bisceglie Rugby

Settimo appuntamento stagionale con il campionato di Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby che domenica 15 febbraio, ore 10:30, ospita la capolista Scandicci.

Dopo la bella vittoria in terra siciliana le “bees” hanno inanellato due ko che sicuramente hanno inciso sul morale della truppa, «La vittoria è stata una grande dimostrazione di carattere e ci ha dato fiducia nei nostri mezzi – esordisce Daria Di Leo. Il percorso che stiamo facendo va nella direzione giusta, ma è anche vero che il campionato è molto competitivo e affrontiamo squadre con giocatrici di grande esperienza. È un momento della stagione impegnativo, che mette alla prova la nostra resilienza: stiamo affrontando un periodo di sfide importanti, ma continuiamo a lavorare con determinazione. Per noi il risultato è importante, ma ciò che conta davvero è il processo di crescita».

Scandicci squadra che sta facendo benissimo nel girone 3, ed è reduce dalla bella affermazione interna su I Briganti (56-12), «Ci aspetta sicuramente una partita molto impegnativa contro una squadra che ha grande qualità. Scandicci è in un momento positivo, con atlete di alto livello e grande motivazione. Per noi sarà un banco di prova importante: dovremo essere propositive e coraggiose, perché in passato siamo riuscite a sorprendere avversarie anche quando il pronostico non era a nostro favore. Sarà interessante vedere come reagiranno al nostro gioco: vogliamo affrontare la sfida con curiosità, determinazione e la consapevolezza che queste partite rappresentano un’opportunità di crescita».

Bisceglie Rugby-Scandicci Rugby sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina YouTube del Bisceglie Rugby a partire dalle ore 10:25. (Credit foto: Mitolo)