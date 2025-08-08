Nella giornata odierna sono stati definiti e resi noti i calendari della Serie A femminile di rugby per la stagione 2025/2026.
Si parte il prossimo 19 ottobre con il Bisceglie Rugby, inserito nel girone 3, che ospiterà in casa allo stadio “Gustavo Ventura” il Cus L’Aquila. Girone d’andata che terminerà il 18 gennaio 2026 sempre davanti al pubblico di casa contro l’Unione Rugbistica Anconitana. Stagione che terminerà, invece, il 22 di marzo.
Serie A femminile – girone 3 – 2025/2026: Amatori Catania, Bisceglie Rugby, Cus L’Aquila, I Briganti Rugby, Scandicci Rugby, Unione Rugbistica Anconitana.