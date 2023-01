Serie A femminile: Bisceglie Rugby protagonista sul campo dell’All Reds Roma

È tutto pronto in casa Bisceglie Rugby per la ripresa del campionato di Serie A femminile. Dopo una lunga pausa durata più di un mese, la compagine gialloblù domenica 29 gennaio riprenderà il proprio cammino affrontando in trasferta l’All Reds Roma.

Il percorso della formazione pugliese, attualmente quarta nel girone 3 composto da sei squadre, ha avuto un andamento piuttosto altalenante, anche a causa delle diverse assenze. Dopo l’ottimo esordio in Sicilia contro il Ragusa Rugby, infatti, la seconda vittoria stagionale è arrivata solo dopo quattro sconfitte, alla prima giornata di ritorno, sempre contro la formazione siciliana. Adesso per le Bees è arrivato il momento di trovare continuità e soprattutto garantire costanza nelle prestazioni. Fattori sui quali potrebbe influire la lunga pausa invernale, utile a riordinare le idee ed a crescere ulteriormente su quegli aspetti tecnici che non hanno funzionato durante la prima parte di stagione.

Il match contro la compagine romana metterà pesanti punti in palio. Le All Reds infatti, attualmente occupano l’ultima piazza del girone, a quattro punti di distanza proprio dalle pugliesi. Le padrone di casa hanno già battuto il Bisceglie Rugby all’andata e non mancherà la determinazione per bissare il successo dell’andata e provare a risalire la classifica. Le gialloblù, a loro volta, nelle ultime sfide hanno dimostrato di aver compiuto passi in avanti rispetto alla sfida contro le laziali giocata a Bisceglie, sia dal punto di vista mentale che tecnico. Adesso la parola passa al campo. Il match si disputerà presso il campo “A. Grossi” di Frascati con fischio d’inizio previsto per le 14:30.