Serie A femminile: Bisceglie Rugby nella tana dei Lupi Frascati

Settimo capitolo stagionale del campionato di Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby impegnato domani, 23 febbraio ore 14:30, al Campo “Ex Cinodromo della Capitale” a Roma per affrontare i Lupi Frascati.

La sconfitta subita domenica scorsa a Trani contro il Cus L’Aquila ha evidenziato alcuni aspetti sui quali coach Gramajo dovrà porre la lente d’ingrandimento per cercare di migliorare attraverso il lavoro, ma al tempo stesso note positive nel gioco di una squadra che matura partita dopo partita. L’avvio in salita con le due mete abruzzesi giunte nel giro di quattro minuti è stato il dazio da pagare per una squadra che non scendeva in campo in gare ufficiali da diverse settimane e che si è ritrovata di fronte la seconda forza del girone che punta al primato nel corso della stagione. La reazione di Giangregorio e compagne ha dimostrato una tenuta fisica importante abbinata ad una capacità mentale di andare oltre il momento di difficoltà e di provare a migliorare attraverso il gioco di squadra.

Piccoli segnali che il club del presidente Pedone intende vedere anche in una trasferta difficile come quella di Roma al cospetto della prima della classe. Lupi Frascati imbattuti in campionato nelle cinque gare disputate sino ad ora. Nulla cambia nel percorso di crescita delle biscegliesi, consapevoli che sarà un cammino lungo e insidioso ma che poterà alla crescita del Bisceglie Rugby. (Foto: Giorgia Esposito)