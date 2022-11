Serie A femminile: Bisceglie Rugby in Toscana per ritrovare punti e convinzioni

Una immediata occasione di riscatto per il Bisceglie Rugby che dopo il pesante 46-0 subito nella scorsa giornata per mano del Torre Del Greco, domenica 13 novembre, cercherà di ritrovare compattezza e serenità contro le Puma Bisenzio.

Bisceglie Rugby e Puma Bisenzio si affrontano per la prima volta nella loro storia, la formazione toscana domenica scenderà in campo per la terza volta in questa stagione, con le rossoblù che ad oggi hanno collezionato una vittoria ed una sconfitta in campionato. Una nuova prova di maturità dunque per le pugliesi che pur non conoscendo le loro avversarie, scenderanno in campo consapevoli di non dover ripetere gli errori commessi a Napoli, per dimostrare di aver attribuito il giusto valore alla precedente sconfitta.

L’attuale classifica del girone 3 di Serie A vede al comando le Spartan Queens Montegranaro ad 11 punti, seguite da Torre Del Greco e Puma Bisenzio a 10, ma con una partita in meno, All Reds e Bisceglie appaiate a 5 punti che precedono il Ragusa, ultimo in classifica con un punto. La sfida tra Puma Bisenzio e Bisceglie Rugby andrà in scena presso il centro sportivo di San Donino a Campi Bisenzio, fischio d’inizio in programma per le ore 11:30.