Serie A femminile: Bisceglie Rugby chiude il campionato sul campo delle Spartan Queens

Ultimo capitolo del campionato di Serie A femminile per il Bisceglie Rugby che oggi, domenica 5 marzo ore 14.30, affronterà le Spartan Queens sul campo “Patrignani” di Pesaro.

Le padrone di casa hanno già conquistato matematicamente il primo posto del girone 3, grazie alla vittoria nello scontro diretto contro il Torre Del Greco. Le Bees, a loro volta, occupano la penultima piazza del raggruppamento e questo lascerebbe presagire ad una sfida decisamente ostica per le ragazze guidate da coach Hedley. Nonostante la grande differenza di punti in classifica, all’andata le pugliesi riuscirono a mettere in seria difficoltà la capolista, la partita si concluse con il risultato di 20-0 in favore delle marchigiane con le biscegliesi che dovettero cedere soltanto nel finale, dopo una partita giocata con tanto cuore e sacrificio in fase difensiva, oltre ad aver realizzato una meta, poi annullata dal direttore di gara.

Anche per l’ultima giornata di campionato mancherà qualche componente importante del gruppo, assenze che comunque non dovranno pesare durante l’incontro per poter provare a mettere nuovamente in difficoltà una squadra che ha già dimostrato di essere la più forte del girone.