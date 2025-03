Serie A femminile, Bisceglie Rugby cerca punti contro I Briganti

Nuovo appuntamento con il campionato di Serie A femminile, girone 3, per il Bisceglie Rugby che domenica 9 marzo, alle ore 11:00, ospita I Briganti Rugby al campo sportivo “Martucci” di Gioia del Colle.

Il passaggio a vuoto del turno precedente contro la capolista Lupi Frascati ha dato comunque degli insegnamenti alla rosa di coach Gramajo, “Dobbiamo sicuramente essere capaci di entrare prima in partita – esordisce Alessia Barduro –. Siamo state brave nel continuare a non mollare, ma dobbiamo correggere gli errori fatti”.

La classifica non sorride in compenso l’atteggiamento del gruppo squadra è sempre positivo. Una unione di intenti che nasce nello spogliatoio, “Ognuna di noi ce le mette tutta e lo facciamo l’una per l’altra. Questo modo di fare – continua Barduro – ci lega molto, abbiamo imparato a non giudicare le decisioni altrui, ma sostenerci sempre e comunque. Questa è la nostra forza: non abbiamo ancora vinto ma siamo una squadra nel senso più nobile del termine”.

Domenica a Gioia del Colle arrivano le siciliane de I Briganti penultima forza del girone 3. Che tipo di gara aspettarci dal Bisceglie ce lo dice il mediano di mischia classe 1983 nativa proprio della cittadina barese che ospiterà l’incontro. “Domenica finalmente giochiamo a Gioia – afferma sorridente – su un vero campo da rugby desiderato a lungo e frutto del sacrificio di tanti con il cuore ovale che ci sono stati prima di me. Dobbiamo iniziare subito avanzanti e aggressive, questa partita la dobbiamo vincere e ce la metteremo tutta. Certo siamo realiste, abbiamo problemi legati ad alcune indisponibilità, ma questo non cambia il nostro obiettivo: vincere a Gioia del Colle. Ci saranno i ragazzi che alleno (ndr. Il Rugby Club Granata – conclude Barduro – a guardarci e fare il tifo per noi e non posso deluderli”.

Il match tra Bisceglie Rugby e I Briganti Rugby sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club con collegamento a partire dalle ore 10:55. (Foto: Giorgia Esposito)