Serie A femminile: Bisceglie Rugby cede il passo allo Scandicci

Sconfitta interna per il Bisceglie Rugby che cede l’onore delle armi allo Scandicci nel match di Serie A femminile, girone 3, giocato questa mattina.

Allo stadio “Gustavo Ventura” le biscegliesi approcciano nella giusta maniera la gara al cospetto della capolista. Uno spunto improvviso delle toscane porta alla meta e conseguente calcio piazzato che sblocca il risultato. Scandicci che pigia sull’acceleratore trovando altre quattro mete tra il 19’ ed il 31’. Le “bees” non ci stanno ed accennano la reazione con carattere e voglia di fare. Nel finale di tempo l’inferiorità numerica dettata dall’allontanamento momentaneo di Daria Di Leo complica i piani.

Nella ripresa subito altra inferiorità, questa volta è il turno di Federica Livan. Le ospiti non si fanno sfuggire l’occasione e vanno a meta. Con il passare dei minuti in casa biscegliese subentra la stanchezza, mai la voglia di lottare su ogni pallone. Pedone e compagne vanno più volte vicine alla metà senza riuscirci. Il finale vede Scandicci imporsi 75-0 e portare casa l’intera posta in palio. Bisceglie Rugby che archivia una gara giocata con il giusto atteggiamenti e che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni. (credit foto: Rino Romanelli)