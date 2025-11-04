Sei atleti della Bisceglie Running alla Maratona di New York 2025

La Bisceglie Running ha portato ancora una volta i colori della città nella maratona più celebre del pianeta. Alla 54ª edizione della Maratona di New York, disputata lo scorso 2 novembre, hanno infatti preso parte sei atleti del sodalizio biscegliese: Domenico Brescia, Francesco Di Pierro, Giusy Cassanelli, Nicola Palumbo, Carlo Alberto Ruggieri e Graziano Tedone.

Un’esperienza sportiva e umana di altissimo livello, frutto di mesi di preparazione intensa e dedizione assoluta. I sei maratoneti hanno affrontato con determinazione i 42,195 chilometri che attraversano i cinque distretti della metropoli americana, dal ponte di Verrazzano fino al traguardo nel cuore di Central Park, tra due ali di folla e un entusiasmo contagioso.

«Siamo orgogliosi di questi sei atleti — ha commentato Mauro Sasso, presidente della Bisceglie Running — perché la loro partecipazione dimostra la crescita costante della nostra associazione e la capacità di portare il nome di Bisceglie in contesti sportivi di rilievo mondiale. La Maratona di New York è una festa dello sport, ma anche un banco di prova per chi ha la passione nel cuore e la determinazione nelle gambe. Parteciparvi con un gruppo così numeroso non è solo una sfida sportiva, ma un’esperienza di vita indimenticabile».