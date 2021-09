Segnali positivi in casa Diaz dopo il primo test amichevole

Segnali positivi dopo il primo test precampionato per la Diaz che al PalaDolmen ieri sera, 8 settembre, ha ospitato la compagine dell’Alta Futsal (serie C1).

Un test importante sotto l’aspetto dell’approccio alla gara per gli uomini guidati da Danilo Danisi che contro la formazione altamurana hanno mosso i primi passi in una gara divisa in tre tempi da 20 minuti continuativi. Per la cronaca il match è terminato 2-1 per i biscegliesi con reti di Gonzalez e Sasso, “E’ stato un test utile per capire a che punto fossimo dal punto di vista della condizione atletica – dichiara il tecnico Danilo Danisi – cominciare a prendere le misure del nostro campo ed abituarci a giocare di squadra. Sono soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi considerando che abbiamo alle spalle appena dieci giorni di lavoro. Nei primi due tempi abbiamo fatto bene dal punto di vista del possesso palla così come la fase difensiva. Vogliamo provare a giocare in maniera propositiva – continua – e questo volevo che cominciasse ad entrare nella testa dei ragazzi. C’è sicuramente da migliorare, ma abbiamo tempo a disposizione”.

Diaz che continua il lavoro di preparazione; prossimo impegno amichevole previsto per mercoledì 15 settembre al PalaScaloria contro il Vitulano Drugstore Manfredonia neo promosso in serie A.