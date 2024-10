Secondo stop stagionale per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie escono sconfitti nel match esterno sul parquet di Avellino. La Scandone Avellino si impone sui nerazzurri con un punteggio finale di 70-63, in una sfida nella quale la squadra allenata da coach Fabio Saputo è stata quasi sempre in svantaggio.

I Lions vanno in vantaggio ad inizio gara con Dancetovic, ma da quel momento subiscono la superiorità degli avversari, che prendono il controllo del match chiudendo il primo quarto 23-16. I nerazzurri si mostrano piuttosto imprecisi nei tiri ed il pareggio raggiunto da Okiljevic dalla lunetta è solo il presagio di un break di 11-0 a favore dei padroni di casa negli ultimi tre minuti e mezzo del primo tempo, concluso 44-33 per i biancoverdi. Nel terzo periodo Colombo firma il minimo scarto di -10, mentre ad inizio quarta frazione Dancetovic accorcia a -6. La compagine allenata da Sanfilippo riesce comunque a gestire il vantaggio senza spingere l’acceleratore e terminando la contesa con la vittoria per 70-63. Ora nel prossimo impegno in campionato, i Lions attendono la Dinamo Brindisi al PalaAssi di Trani con inizio previsto alle 20 di sabato 2 novembre.

Scandone Avellino-Lions Bisceglie 70-63

Scandone Avellino: Soliani 15, Jaskus 9, Stefanini 15, Zanini 8, Pichi 9, Trapani 11. Iannicelli, Paglia. N.e.: D’Offizi, De Milato, Iacorossi. All.: Sanfilippo.

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 1, Dancetovic 5, Trentini 6, Dip 12, Di Camillo 13, Colombo 12, Okiljevic 6, Cavalieri. N.e.: Camporeale, Lamacchia. All.: Saputo.

Arbitri: Serse di Brindisi, Marseglia di Mesagne.

Parziali: 23-16; 44-33; 58-48.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic. Tiri da due: Avellino 17/31, Bisceglie 21/51. Tiri da tre: Avellino 7/24, Bisceglie 4/10. Tiri liberi: Avellino 15/25, Bisceglie 9/12. Rimbalzi: Avellino 33, Bisceglie 36. Assist: Avellino 10, Bisceglie 9.

FOTO DI MARIO D’ARGENIO