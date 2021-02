Secondo stop consecutivo per l’Alpha Pharma Bisceglie a Reggio Calabria

Secondo stop esterno consecutivo per l’Alpha Pharma Bisceglie che, dopo la sconfitta patita nello scorso turno contro Catanzaro, cede per 70-51 sul parquet di Reggio Calabria. Fatali gli ultimi dieci minuti di gioco nei quali gli ospiti hanno messo a referto soltanto sei punti.

Partono meglio i padroni di casa, desiderosi di scacciare un periodo di crisi contrassegnato da ben sette battute d’arresto consecutive. I calabresi approfittano della scarsa intensità ed attenzione della difesa biscegliese per chiudere il primo quarto sul 17-10, trascinati da Gobbato e dal lungo Fall. In apertura di seconda frazione l’inerzia della gara non sembra cambiare con Genovese che, dall’angolo, firma la tripla del +6 reggino sul punteggio di 25-19. A questo punto gli ospiti hanno un moto d’orgoglio e piazzano un parziale di 7-0 grazie alla precisione di Sirakov dalla lunetta ed ai canestri di Taddeo e Vitale. La reazione biscegliese, tuttavia, si affievolisce immediatamente e Reggio Calabria riprende in mano il comando delle operazioni arrivando all’intervallo in vantaggio di quattro lunghezze sul 34-30.

Il ritorno in campo dopo la pausa non sortisce un cambiamento nell’approccio alla gara degli uomini di coach Marinelli apparsi sempre prevedibili in attacco e poco concentrati in fase difensiva. La partita, caratterizzata da ritmi non irresistibili, scivola via sul filo dell’equilibrio e senza particolari sussulti con Reggio Calabria sempre in vantaggio di un possesso grazie ai canestri in successione di Mascherpa e Genovese. Proprio quest’ultimo al tramonto del terzo quarto piazza la tripla del nuovo +5 per i calabresi i quali guidano 50-45 alla vigilia degli ultimi dieci minuti di gioco. L’incontro si incanala sui binari dei padroni di casa nel corso di un segmento finale surreale per Bisceglie che si inceppa completamente in attacco realizzando due canestri dal campo nella prima metà di frazione e, dopo sei lunghi minuti di digiuno, soltanto un tiro libero con Misino nei secondi finali del match. La Viola, dal canto suo, segna altri venti punti chiudendo la partita sul 70-51 conquistando una vittoria che mancava dallo scorso 20 dicembre. Da sottolineare nelle fila dei calabresi le grandi prestazioni di Mascherpa e Genovese autori, rispettivamente, di 22 e 21 punti. Tra i biscegliesi top scorer Maresca con 13 punti realizzati.

La sconfitta non compromette oltremodo la classifica di Bisceglie che resta seconda seppur in coabitazione con Nardò, vincitrice sul parquet di Ruvo di Puglia. I ragazzi di coach Marinelli sono chiamati a reagire e a mettersi alle spalle questo periodo di appannamento, per non vanificare il brillante avvio di stagione, a partire dal derby casalingo con Molfetta in programma domenica prossima, 28 febbraio, al PalaDolmen alle ore 18.

VIOLA REGGIO CALABRIA-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 70-51

VIOLA REGGIO CALABRIA: Barrile 3, Mascherpa 22, Gobbato 6, Genovese 21, Fall 11, Roveda 2, Prunotto 4, Sebrek, Romeo 1, Frascati. N.e.: Centofanti. Allenatore: Bolignano.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE: Vitale 10, Sirakov 11, Santucci 2, Caceres, Seck 8, Taddeo 4, Maresca 13, Chiriatti 2, Misino 1, Galantino. Allenatore: Marinelli.

ARBITRI: Roberti e Vastarelli di Napoli

PARZIALI: 17-10; 34-30; 50-45

Note: uscito per cinque falli Roveda. Tiri da due: Reggio Calabria 20/41, Alpha Pharma Bisceglie 15/38. Tiri da tre: Reggio Calabria 6/18, Alpha Pharma Bisceglie 3/19. Tiri liberi: Reggio Calabria 12/21, Alpha Pharma Bisceglie 12/15. Rimbalzi: Reggio Calabria 41, Alpha Pharma Bisceglie 38. Assist: Reggio Calabria 13, Alpha Pharma Bisceglie 5.