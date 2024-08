Secondo rinnovo in casa Bisceglie Calcio, Mangialardi c’è

Una conferma caratterizza la mattinata del Bisceglie Calcio che ha rinnovato il rapporto con il centrocampista classe 2002 Rocco Mangialardi.

Nativo di Modugno, arrivato a Bisceglie nell’estate del 2023 dopo un’esperienza triennale al Martina in cui si è messo alla prova anche in Serie D, Mangialardi sarà un elemento importante per lo scacchiere tattico nel nuovo tecnico del Bisceglie, Giuseppe Scaringella.

La conferma del calciatore, fortemente voluta dalla dirigenza e dal direttore sportivo del Bisceglie, Dario Di Giacomo, non ha incontrato ostacoli, anche perché lo stesso Mangialardi ha manifestato la volontà di restare