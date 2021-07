Secondo posto per due atleti biscegliesi al Campionato Italiano AINBB

Risultati di assoluto valore quelli ottenuti da due atleti biscegliesi della Fit Combat che hanno partecipato lo scorso 9 luglio, a Perugia, al Campionato di Italiano di AINBB.

Il coach Giovanni Di Liddo si è aggiudicato, al termine di una gara combattutissima, il secondo posto nella categoria Over 40. Secondo posto anche per Pasquale Ruggieri nella categoria -178cm. Due titoli italiani sfiorati da parte degli atleti biscegliesi, comunque capaci di collocarsi nell’èlite della disciplina in un evento che ha visto partecipare ore 500 atleti.

Adesso spazio al lavoro in vista del prossimo impegno nazionale, previsto per il 25 settembre in quel di Taranto.