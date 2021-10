Secondo impegno in Coppa Puglia per la Virtus Bisceglie

Secondo appuntamento in Coppa Puglia per la Virtus Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 15.30 tra le mura amiche del “Di Liddo”, ospita la Virtus Molfetta nel secondo incontro del triangolare valevole per il primo turno del torneo.

L’unico risultato utile per coltivare qualche speranza di passaggio del turno sarebbe la vittoria ma le numerose assenze tra i biancazzurri hanno spinto la società a concedere spazio a gran parte della formazione Juniores del tecnico Michele Pagano. La sconfitta per 2-0 all’esordio della manifestazione, patita contro il Città di Trani, ha infatti complicato il cammino del team biscegliese che ha preferito quindi lasciare questa vetrina ai giovani in modo tale da testare la loro condizione in vista dell’esordio nel campionato di categoria, previsto per il prossimo 23 ottobre. Gran parte della prima squadra, dunque, non prenderà parte alla sfida e continuerà a preparare la trasferta di Zapponeta in programma domenica 17 ottobre e valida per la quarta giornata di campionato. (FOTO: SERGIO PORCELLI)