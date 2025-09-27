Termina con una pesante sconfitta per il Futbol Cinco Bisceglie il match disputato contro l’Eraclio al “Pala Disfida- Mario Borgia” di Barletta e valevole per il posticipo del secondo turno di Serie C1.
Gara già decisa nel primo tempo, chiusa dai padroni di casa avanti 6-1. Nella ripresa il copione non cambia con l’Eraclio che si impone 9-2 con tripletta di Colasuonno, doppiette di Allegretti e Cristiani, mentre una marcatura a testa per Minafra e Mazzuoccolo. Serve solo per le statistiche la doppietta di De Cillis per i biscegliesi alla seconda sconfitta stagionale.
In virtù del risultato conseguito, i nerazzurri rimangono ultimi in classifica a zero punti. Sabato prossimo i ragazzi di Maiello ospiteranno al “Pala Cosmai” il Thuriae.
Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco