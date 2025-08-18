Sebastiano Binetti rinforza il centrocampo del Don Uva Calcio

Il Don Uva Calcio 1971 ufficializza un colpo di grande valore con l’arrivo di Sebastiano Binetti, classe 1999, nuovo centrocampista biancogiallo. Un innesto importante che alza la qualità della rosa a disposizione di mister Carlucci.

Binetti è un giocatore completo, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e, se necessario, di dare supporto anche alla fase offensiva. Dotato di grinta, resistenza e grande visione di gioco, porta con sé qualità tecniche, esperienza e carisma, caratteristiche che lo rendono una pedina preziosa per la squadra.

Cresciuto nell’Unione Calcio Bisceglie, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2015/2016, ha collezionato oltre 150 presenze ufficiali, indossando anche la fascia di capitano e dimostrando affidabilità e personalità in Eccellenza. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Soccer Trani, confermandosi come uno dei centrocampisti più solidi e completi della categoria.

“Sono molto motivato e felice di far parte del Don Uva – ha dichiarato Binetti –. La società sta crescendo anno dopo anno e darò il massimo per ripagare la fiducia del club e del mister, mettendomi totalmente a disposizione della squadra.”