Il Don Uva Calcio 1971 ufficializza un colpo di grande valore con l’arrivo di Sebastiano Binetti, classe 1999, nuovo centrocampista biancogiallo. Un innesto importante che alza la qualità della rosa a disposizione di mister Carlucci.
Binetti è un giocatore completo, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e, se necessario, di dare supporto anche alla fase offensiva. Dotato di grinta, resistenza e grande visione di gioco, porta con sé qualità tecniche, esperienza e carisma, caratteristiche che lo rendono una pedina preziosa per la squadra.
Cresciuto nell’Unione Calcio Bisceglie, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2015/2016, ha collezionato oltre 150 presenze ufficiali, indossando anche la fascia di capitano e dimostrando affidabilità e personalità in Eccellenza. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Soccer Trani, confermandosi come uno dei centrocampisti più solidi e completi della categoria.
“Sono molto motivato e felice di far parte del Don Uva – ha dichiarato Binetti –. La società sta crescendo anno dopo anno e darò il massimo per ripagare la fiducia del club e del mister, mettendomi totalmente a disposizione della squadra.”